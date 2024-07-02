В МВД Дагестана назвали предпосылки к терактам 23 июня

Террористические атаки в Махачкале и Дербенте, произошедшие 23 июня, стали следствием ряда упущений, в том числе образовательных. На проблемы в воспитании молодого поколения указал глава МВД Дагестана.

Слабое воспитание внутри семьи и недоработка местного духовенства привела к тому, что молодые люди из Сергокалинского района стали террористами, считает глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов.

"Отсутствие определенных позиций у духовенства местного… Да, понятно, сын не может отвечать за действия отца, но отец всегда должен отвечать за действия сына, поэтому очень серьезное ослабление семейных ценностей, воспитания…"

– глава МВД республики

Он добавил, что в этой ситуации было выявлено и много других серьезных проблем, все вместе они привели к произошедшему. Актуальной является и проблема образования, работы с подрастающим поколением.

"В благополучном обществе за один день 22 человека не убивают. Поэтому здесь есть огромные упущения. Создавая видимость работы, фактически эта работа не проводится… Я попрошу, особенно это касается образовательных учреждений, преподавательского состава – работайте с нашими детьми"

– министр

В двух дагестанских городах в воскресенье 23 июня нападению подверглись храмы и синагоги. В списках погибших и пострадавших числятся десятки человек. Правоохранителями были нейтрализованы пять боевиков, среди них - сын экс-главы Сергокалинского района Магомеда Омарова.