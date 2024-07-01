В Дагестане рассказали о состоянии пострадавших при терактах

После терактов в дагестанских городах 23 июня в больницах на лечении остаются восемь человек. В Минздраве рассказали о состоянии пациентов.

В Дагестане в стационарах продолжают получать медицинскую помощь 8 человек, пострадавших при террористических нападениях 23 июня.

"В больницах остаются восемь пострадавших в Дербенте и Махачкале, все они [находятся] в состоянии средней или легкой степени тяжести с положительной динамикой"

– помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов

Террористические нападения на культовые учреждения, включая синагоги и православные храмы, произошли в воскресенье 23 июня. Правоохранителями были ликвидированы пять боевиков. Уголовное расследование продолжается.