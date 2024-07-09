Двое полицейских продолжат курс лечения после атаки боевиков

В медицинских учреждениях Дагестана продолжают лечение двое полицейских, пострадавших от рук террористов в ходе атак на Махачкалу и Дербент 23 июня. Врачи отмечают, что скоро пострадавших ждет выписка.

Двое правоохранителей по-прежнему находятся в медучреждениях после борьбы с боевиками в Дагестане.

«В настоящее время в медсанчасти получают лечение два сотрудника полиции, остальных врачи выписали»

– МВД Дагестана

Напомним, что в результате атак боевиков в конце июня этого года были убиты 16 полицейских. Тогда боевики атаковали синагоги и храмы в Махачкале и Дербенте. Нападавшие были ликвидированы.