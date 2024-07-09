На отца дагестанских террористов завели очередное уголовное дело

Магомед Омаров, уже находящийся под стражей, стал фигурантом еще одного уголовного дела. В нем также замешан его сын. Пострадавшей стороной выступил Минсельхоз Дагестана.

Экс-руководителя Сергокалинского района Магомеда Омарова подозревают в совершении еще одного преступления, связанного с мошенничеством. Его обвиняют в получении конкурсных денег на поддержку малого бизнеса вместе с сыном, рассказали в СКР по Дагестану.

Еще в 2018 году Омаров, злоупотребляя своими полномочиями, направил письмо с рекомендаций в Минсельхоз республики для участия его сына в гранте по поддержке молодых аграриев. Он заранее знал, что сын совершенно не заинтересован в развитии сельского хозяйства.

Таким образом, он дал возможность сыну приобрести грант на сумму 2,9 млн рублей. Затем были подписаны бумаги о покупке почти ста животных, хотя на самом деле их было приобретено не более половины от этого количества. На них Омаров-младший потратил 2,2 млн рублей.

Оставшейся суммой он распорядился по собственному усмотрению, а вырученные деньги с реализации купленной ранее продукции потратил на личные нужды, причинив ущерб Минсельхозу Дагестана.

"В ходе расследования уголовного дела следствием будут приняты меры, направленные на возмещение подозреваемым причиненного бюджету республики ущерба. По делу проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы"

- СК России по Дагестану

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