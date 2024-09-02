Меняйло рассказал Новаку о росте экономики в Северной Осетии

В Северной Осетии с начала года вырос ввод жилья в эксплуатацию и промышленное производство. Об этом поведал Новаку глава региона на рабочей встрече.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в рамках рабочей встречи с вице-премьером РФ Александром Новаком рассказал о промышленном и экономическом росте в регионе за первые шесть месяцев этого года.

«Если говорить в цифрах: индекс промышленного производства по всем видам экономической деятельности в регионе сейчас 118,5%, объем отгруженной промышленной продукции вырос на 25,8% к показателю за соответствующий период прошлого года. На 18,2 % увеличился ввод в эксплуатацию жилья»

– Меняйло

На региональную программу устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ будут направлены средства, выделенные в поддержку из федерального бюджета, добавил он.

Также на встрече был затронут вопрос повышения надежности топливно-энергетического комплекса республики.