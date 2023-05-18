Малая ГЭС появится на юге Кыргызстана

Ламповый завод в Джалал-Абадской области выступил инициатором постройки малой ГЭС. Планируется, что ее мощность составит 26,4 МВт.
Новая малая ГЭС будет создана на юге Кыргызстана. Проект анонсировал вице-премьер. Бакыт Торобаев озвучил детали проекта:
- Станцию построят в городе Майлуу-Суу
- Мощность будущей ГЭС достигнет 26,4 МВт
- Инициатором проекта выступает местный ламповый завод
На заседании рассматривались и другие вопросы. В целом, подчеркнул Торобаев, важную роль в реализации проектов играют различные фонды развития. Вносят свой вклад и госбанки.
Вице-премьер призвал финансовые институты к активному участию в развитии экономики. По его словам, их обязанность заключается в том, чтобы служить подспорьем для бизнеса.