Малая ГЭС появится на юге Кыргызстана

Опубликовано: 23:59, 18 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ламповый завод в Джалал-Абадской области выступил инициатором постройки малой ГЭС. Планируется, что ее мощность составит 26,4 МВт.

Новая малая ГЭС будет создана на юге Кыргызстана. Проект анонсировал вице-премьер. Бакыт Торобаев озвучил детали проекта:

- Станцию построят в городе Майлуу-Суу

- Мощность будущей ГЭС достигнет 26,4 МВт

- Инициатором проекта выступает местный ламповый завод

На заседании рассматривались и другие вопросы. В целом, подчеркнул Торобаев, важную роль в реализации проектов играют различные фонды развития. Вносят свой вклад и госбанки.

Вице-премьер призвал финансовые институты к активному участию в развитии экономики. По его словам, их обязанность заключается в том, чтобы служить подспорьем для бизнеса.

