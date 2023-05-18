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Малая ГЭС появится на юге Кыргызстана

Малая ГЭС появится на юге Кыргызстана
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Ламповый завод в Джалал-Абадской области выступил инициатором постройки малой ГЭС. Планируется, что ее мощность составит 26,4 МВт.

Новая малая ГЭС будет создана на юге Кыргызстана. Проект анонсировал вице-премьер. Бакыт Торобаев озвучил детали проекта:

- Станцию построят в городе Майлуу-Суу

- Мощность будущей ГЭС достигнет 26,4 МВт

- Инициатором проекта выступает местный ламповый завод

На заседании рассматривались и другие вопросы. В целом, подчеркнул Торобаев, важную роль в реализации проектов играют различные фонды развития. Вносят свой вклад и госбанки.

Вице-премьер призвал финансовые институты к активному участию в развитии экономики. По его словам, их обязанность заключается в том, чтобы служить подспорьем для бизнеса.
 

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