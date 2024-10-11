Вестник Кавказа

Ливанскую "Хезболлу" возглавил Наим Касем

Ливанскую "Хезболлу" возглавил Наим Касем
© Фото: Telegram-канал Владимира Соловьева
Новым лидером ливанского шиитского движения "Хезболла" сегодня был избран шейх Наим Касем, ранее занимавший пост заместителя генерального секретаря движения.

Сегодня в руководстве ливанского шиитского движения "Хезболла" назвали имя нового лидера – им стал заместитель генерального секретаря движения Наим Касем.

"Совет шуры избрал шейха Наима Касема новым генеральным секретарем движения"

- Хезболла

В воем заявлении руководство организации дали обещание "...работать вместе для достижения целей "Хезболлы" и поддерживать пламя сопротивления ярким и его знамя поднятым до тех пор, пока победа не будет достигнута", - передает ТАСС.

Напомним, 23 октября пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о ликвидации в Бейруте возможного преемника Хасана Насруллы, лидера движения "Хезболла", убитого в сентябре – Хашема Сафи ад-Дина. Он был убит в результате удара по району Дахия на юге Бейрута 4 октября, уточнили военные. Вместе с ним погиб и Али Хусейн Хазима, командующий разведывательным штабом "Хезболлы".

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