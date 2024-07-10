Вестник Кавказа

Лесной пожар подобрался к жилым домам в Измире

Лесной пожар подобрался к жилым домам в Измире
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В четверг вечером в Измире вспыхнул пожар в лесной местности. Из-за ветра огонь со временем приблизился к населенным пунктам.

В турецком Измире продолжает увеличиваться площадь пожара, охватившего лесную местность. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Информация о пожаре в районах Газиэмир и Буджа поступила 18 июля во второй половине дня. Из-за ветра огонь начал активно распространяться и со временем приблизился к населенным пунктам.

Согласно последним данным, в тушении задействовано 7 самолетов и 16 вертолетов, а также десятки единиц наземного транспорта.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1415 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Под Туапсе загорелся лес

Под Туапсе загорелся лес

Пострадавшие от пожара получат помощь в Абрау-Дюрсо

Пострадавшие от пожара получат помощь в Абрау-Дюрсо

Инспектор спас лес от пожара в Дагестане

Инспектор спас лес от пожара в Дагестане

В Дагестане предотвратили природный пожар

В Дагестане предотвратили природный пожар

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы