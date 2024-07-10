Лесной пожар подобрался к жилым домам в Измире

В четверг вечером в Измире вспыхнул пожар в лесной местности. Из-за ветра огонь со временем приблизился к населенным пунктам.

В турецком Измире продолжает увеличиваться площадь пожара, охватившего лесную местность. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Информация о пожаре в районах Газиэмир и Буджа поступила 18 июля во второй половине дня. Из-за ветра огонь начал активно распространяться и со временем приблизился к населенным пунктам.

Согласно последним данным, в тушении задействовано 7 самолетов и 16 вертолетов, а также десятки единиц наземного транспорта.