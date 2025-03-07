Пожар в лесном массиве потушили в Дагестане

Пожарные справились с природным пожаром, начавшимся в Ахтынском районе Дагестана несколько дней назад. Его площадь превышала два десятка гектаров.

В Дагестане устранили пожар, вспыхнувший в минувшие выходные в лесном массиве возле села Хрюг в Ахтынском районе. Об этом сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России.

"Природный пожар в Дагестане полностью ликвидирован"

– пресс-служба ведомства

Напомним, в субботу, 15 марта, в районе села Хрюг загорелась сухая растительность. Со временем огонь распространился на площади 22 га. Активное горение происходило на 5 га. В тушении пожара участвовали более 100 человек и 14 единиц техники, включая вертолет Ми-8.