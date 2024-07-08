Лесной пожар унес жизни трех человек на западе Турции

В западной части Турции горит лес. На данный момент известно о трех погибших, тушение пожара продолжается.

В результате лесного пожара в западной части Турции погибли по меньшей мере трое человек. Об этом сообщают местные СМИ.

Возгорание произошло в лесу, расположенном в провинции Измир. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется, в связи с чем ряд домов в районе Деликликей пришлось эвакуировать.

В настоящее время в тушении пожара задействовано 2 самолета и 4 вертолета.

По данным телеканала TRT Haber, жандармам удалось спасти женщину и двоих детей, который оказались в непосредственной близости от пожара.