Вестник Кавказа

Спасатели справились с крупным пожаром в Джубгском лесничестве

Спасатели справились с крупным пожаром в Джубгском лесничестве
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Пожарным удалось ликвидировать лесной пожар в Туапсинском районе. Площадь возгорания превышала 6 гектаров.

В Туапсинском районе Краснодарского края потушили крупный лесной пожар. Об этом информирует в своем Telegram-канале краевой оперативный штаб.

Площадь возгорания составляла более 6 гектаров.

"Ликвидирован лесной пожар в районе аула Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества на площади 6,4 гектара"

– оперштаб Кубани

В тушении участвовали свыше 20 человек, задействовано было 6 единиц техники.

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