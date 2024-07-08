Спасатели справились с крупным пожаром в Джубгском лесничестве

Пожарным удалось ликвидировать лесной пожар в Туапсинском районе. Площадь возгорания превышала 6 гектаров.
В Туапсинском районе Краснодарского края потушили крупный лесной пожар. Об этом информирует в своем Telegram-канале краевой оперативный штаб.
Площадь возгорания составляла более 6 гектаров.
"Ликвидирован лесной пожар в районе аула Псебе Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничества на площади 6,4 гектара"
– оперштаб Кубани
В тушении участвовали свыше 20 человек, задействовано было 6 единиц техники.