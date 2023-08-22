Вестник Кавказа

Знаменитый Хрюгский лес восстановят после пожара в Дагестане

Знаменитый Хрюгский лес восстановят после пожара в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Дагестана возьмутся за восстановление Хрюгского леса, серьезно пострадавшего в результате недавнего пожара в Ахтынском районе.

Знаменитая природная достопримечательность Дагестана Хрюгский лес получит вторую жизнь после масштабного лесного пожара, о проекте рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

По его словам, с соответствующей инициативой выступил районный актив.

Глава региона признал, что задача нелегкая, однако справиться с ней необходимо, и поможет в этом научное сообщество.

"Определим, какие мероприятия потребуются и когда лучше высаживать новые растения. Проработаем этот вопрос и найдем способы восстановления зеленого покрова Хрюгского леса"

– Меликов

Что касается финансирования, то, по словам главы республики, деньги можно будет взять из резервного фонда либо других источников.

Кроме того, Меликов поблагодарил за тушение пожара местных жителей, спасателей, полицейских и работников Даглесхоза, а также заявил о необходимости наградить тех, кто отличился больше всего.

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