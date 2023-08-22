Что посмотреть в Дагестане осенью: Хрюгский лес, Гуниб и Кубачи

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Отдых осенью в Дагестане? Почему бы и нет, ведь погода все еще позволяет осмотреть достопримечательности Гуниба или Кубачи. Осеннее путешествие в Дагестан впечатлит туристов.

Осень в Дагестан приходит довольно поздно – в октябре или даже ноябре, поэтому активный туристический сезон здесь длинный. Но и в классически осеннюю погоду можно найти, чем заняться в Дагестане: отправиться в знаменитые Гуниб и Кубачи, посмотреть Хрюгский лес или погрузиться в мрачную атмосферу Карадахской теснины.

С другой стороны, из-за капризов погоды все же не все достопримечательности могут быть доступны для туристов в это время года. Итак, куда лучше отправиться в Дагестане осенью?

Аул Гуниб

Село Гуниб в Дагестане – уникальное место, где сочетаются удивительная природа, славные обычаи и богатая история. Оно по праву занимает особое место среди туристических направлений в республике. Гуниб прекрасен не только летом, но и в любое другое время года.

Туристический бум поспособствовал открытию кафе с национальной кухней и гостиничных домиков, причем как в нижней части села, так и в верхней, где находятся основные достопримечательности.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На что стоит обратить внимание в Гунибе? В первую очередь, на Гунибскую крепость в верхнем Гунибе. Помимо нее, рядом расположены:

парк "Верхний Гуниб";

Царская поляна;

беседка Имама Шамиля;

Царский тоннель;

Туристам обязательно стоит посетить точку Айвазовского - великий русский художник посетил это место в 1869 году и написал знаменитую картину "Аул Гуниб в Дагестане". Сегодня точка – популярная смотровая площадка.

Рекомендуем также взобраться на Гунибское плато и его жемчужину - высоту Маяк (2 352 м). Отсюда открывается потрясающая панорама плато, а утром, если повезет, можно оказаться в облачном океане.

Карадахская теснина

Не менее популярна среди туристов Карадахская теснина, разделяющая Гунибский и Хунзахский районы. Она представляет собой ущелье протяженностью почти километр и шириной всего 5 м. Высота скал составляет порядка 170 м.

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Ущелье может как удивить, так и напугать - в нем царит полумрачная атмосфера с практически полным отсутствием солнечных лучей. Лишь шум реки перебивает тишину. Впечатления от теснины остаются у туристов надолго.

В дождливую погоду побывать в этой туристической точке тоже можно, но только в сопровождении гидов или местных жителей.

Хрюгский лес

Место, о котором мало говорят, но которое стоит посетить - Хрюгский лес в южной части Дагестана. Это крупнейший лесной массив, известный горным озером Фуан яд - источником содовой воды.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Лес также завораживает своей красотой, ручьями с чистой горной водой и большой цветочной поляной. В нем расположены и обширные плоские участки, подходящие для отдыха больших компаний. К достопримечательностям следует отнести и 20-метровый Зрыхский водопад.

Однако, несмотря на то, что Хрюгский лес не пользуется такой большой популярностью, как Сулакский каньон или бархан Сарыкум, он отлично подойдет для осенних поездок по Дагестану.

Кочхюр

Кочхюр – аул в Курахском районе. Село появилось благодаря переселившимся четырем селениям, само слово Кочхюр в переводе с лезгинского означает "село переселившихся".

Это самое старое село на территории Курахского района. Оно знаменито не только оборонительными сооружениями, но и Джума-мечетью XI века и 20-метровым арочным мостом.

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В этом селе родился известный дагестанский поэт Саид Кочхюрский. Он писал о гнете феодалов и бесчинстве ханов, за что его в итоге ослепили.

Стоит сказать, что Южный Дагестан вообще очень богат своей природой и историей. Например, именно здесь находится самое высокогорное село в Европе – Куруш в Докузпаринском районе. Но оно находится практически на границе с Азербайджаном, поэтому попасть в него непросто.

А вот Кочхюр – отличный вариант для осеннего туризма в Южном Дагестане.

Кубачи. Амузги. Кала-Корейш

Аул Кубачи в Дахадаевском районе известен всему миру как один из центров обработки металла, где с древнейших времен изготавливаются кольчуги и оружие. Легенды о кубачинских мастерах складывались столетиями, а производство удивительных украшений, сервизов и орудий сохранилось и до наших дней.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Самое подходящее время для посещения Кубачи – лето. Это сезон свадеб, которые гармонично включают как местные обычаи, так и современные. Жители на таких праздниках гуляют несколько дней с утра до ночи.

Но и осенью село принимает туристов. Можно подняться в его верхнюю часть и взобраться на смотровую башню, откуда все село будет видно как на ладони.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Чуть дальше Кубачи есть село, славившееся когда-то своим кузнечным промыслом, – Амузги. Теперь это заброшенный аул-призрак, последний житель которого умер в 2016 году. Добраться до него из Кубачи можно как на машине, так и пешком.

Рядом расположен аул Кала-Корейш – один из величайших сохранившихся до наших дней памятников истории и архитектуры. В Средние века село было столицей Кайтагского уцмийства, а сегодня это запутанный лабиринт из древних построек. В нем действуют восстановленный музей и усыпальница правителей средневекового государства.

Так что в любое время года, в любую погоду вы найдете, чем заняться в Дагестане.