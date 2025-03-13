Вестник Кавказа

Особый противопожарный режим ввели в Сочи

Особый противопожарный режим ввели в Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Сочи приняли решение ввести особый противопожарный режим. Причина – количество пожаров в лесах, произошедших в течение четырех дней.

Особый противопожарный режим ввели в Сочи в связи с участившимися в последнее время лесными пожарами. Об этом сказано в сообщении, распространенном 21 марта городской администрацией.

"В Сочи введен особый противопожарный режим, который предусматривает запрет на разведение открытого огня"

– пресс-служба администрации

В период с 13 по 17 марта в Сочи произошло шесть пожаров в лесах общей площадью свыше 45 гектаров.

В настоящее время в городе работают мониторинговые группы, которые следят за тем, как соблюдаются правила пожарной безопасности.

"В состав групп входят представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России, органов местного самоуправления, казачьих формирований, территориальных общественных объединений, волонтеров и добровольцев"

– администрация Сочи

Там отметили, что мониторинг также выполняют сотрудники Сочинского национального парка и Кавказского заповедника

В администрации  обратили внимание на то, что во время действия противопожарного режима запрещено разводить костры, сжигать мусор, выжигать сухую растительность и использовать открытый огонь.

Напомним, при нарушении требований пожарной безопасности в условиях данного режима физлицам грозит штраф в размере 10-20 тыс рублей. Если же правонарушение совершено в лесу, сумма штрафа увеличится до 40-50 тыс рублей.

Помимо этого, если лесные насаждения будут уничтожены или повреждены в результате намеренного поджога или неосторожного обращения с огнем, гражданам грозит уголовное преследование.

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