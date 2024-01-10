Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество РФ и ООН

Глава МИД РФ и генсек ООН встретились сегодня в Нью-Йорке. Они обсудили сотрудничество России и ООН и отметили важность укрепления роли ООН на международной политической арене.

В США состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Диалог состоялся в Нью-Йорке, глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН.

"Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов"

– МИД России

Представитель России напомнил о том, что согласно уставу международной организации, все сотрудники секретариата ООН должны соблюдать принципы беспристрастности.

Напомним, сегодня по итогу трехдневной работы в штаб-квартире ООН состоится пресс-конференция Лаврова.