Лавров и Гутерриш обсудили сотрудничество РФ и ООН

В США состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Диалог состоялся в Нью-Йорке, глава российского внешнеполитического ведомства принимает участие в мероприятиях по линии Совбеза ООН.
"Состоялось предметное обсуждение различных аспектов сотрудничества России и ООН, а также ключевых вопросов международной повестки дня. С обеих сторон отмечена важность дальнейшего укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике при учете самого широкого спектра мнений ее государств-членов"
– МИД России
Представитель России напомнил о том, что согласно уставу международной организации, все сотрудники секретариата ООН должны соблюдать принципы беспристрастности.
Напомним, сегодня по итогу трехдневной работы в штаб-квартире ООН состоится пресс-конференция Лаврова.