Постоянные члены Совбеза ООН теряют влияние – Гутерриш

Глава ООН прокомментировал ситуацию на сегодня в Совете безопасности международной организации. Гутерриш заявил о росте влияния Турции, Израиля и Ирана.

Расклад сил в СБ ООН изменился, заявил генсек организации Антониу Гутерриш на Давосском форуме.

По его словам, постоянные члены Совбеза потеряли значительную часть своего влияния. А некоторые "средние", по выражению Гутерриша, страны теперь влияют на события в гораздо большей степени, чем крупные.

"Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, в недавнем прошлом оказались гораздо более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело, чем пять постоянных членов Совета Безопасности, которые неделями и неделями бьются, работая над текстом [резолюции], в котором они могут о чем-то договориться"

– генсек ООН

Состав Совбеза ООН

В Совете безопасности ООН состоят пять постоянных членов и десять непостоянных.

К постоянным членам относятся:

Россия,

Китай,

США,

Великобритания,

Франция.

Кто станет непостоянным членом СБ, решает Генассамблея ООН. Они выбираются на два года.