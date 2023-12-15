Постоянные члены Совбеза ООН теряют влияние – Гутерриш

Расклад сил в СБ ООН изменился, заявил генсек организации Антониу Гутерриш на Давосском форуме.
По его словам, постоянные члены Совбеза потеряли значительную часть своего влияния. А некоторые "средние", по выражению Гутерриша, страны теперь влияют на события в гораздо большей степени, чем крупные.
"Такие страны, как Израиль, Иран, Турция, в недавнем прошлом оказались гораздо более влиятельными в кризисах, с которыми я имел дело, чем пять постоянных членов Совета Безопасности, которые неделями и неделями бьются, работая над текстом [резолюции], в котором они могут о чем-то договориться"
– генсек ООН
Состав Совбеза ООН
В Совете безопасности ООН состоят пять постоянных членов и десять непостоянных.
К постоянным членам относятся:
- Россия,
- Китай,
- США,
- Великобритания,
- Франция.
Кто станет непостоянным членом СБ, решает Генассамблея ООН. Они выбираются на два года.