Что такое ООН и чем она занимается?

В Организации Объединенных Наций состоят 193 страны, а ее основная цель - сохранение мира. Создана ООН была вскоре после Второй мировой войны в качестве гаранта международной стабильности и безопасности. Расскажем, как и почему была основана ООН, каковы ее функции и задачи и чего добилась организация почти за 80 лет работы.

Что было до ООН?

ООН - это не первая организация, объединившая десятки стран для поддержки стабильного мироустройства. До ООН была Лига Наций, которая появилась в 1919 году после Первой мировой войны (1914-1918) в рамках Версальского договора для продвижения глобального сотрудничества, поддержания мира и стабильности.

Совет Лиги Наций (аналог Совета безопасности ООН) состоял из 4 постоянных членов: Италии, Франции, Японии и Великобритании. Лига наций объединяла 58 стран. Германия и Япония покинули Лигу в 1933 году, а СССР был исключен в 1939 году.

Почему Лига Наций оказалась неэффективной?

Влияние Лиги Наций сошло на нет в середине 1930-х, когда два ее влиятельных члена, Великобритания и Франция, фактически игнорировали деятельность организации, пытаясь так или иначе сохранить баланс в отношениях с нацистской Германией, а один из членов Совета Лиги, Италия, захватила Эфиопию.

Официально Лига Наций была расформирована в апреле 1946 года. Несмотря на то, что организация была создана для недопущения очередного мирового конфликта, Лига Наций не справилась с предотвращением Второй мировой войны и ее заменила ООН.

© Фото: Динара Хаирова

Как появилась ООН?

Своим появлением Организация Объединенных Наций во многом обязана Второй мировой войне (1939-1945), когда перед лидерами государств, боровшихся со странами ”оси” встала необходимость создания новой организации для поддержания мирового порядка по окончании конфликта.

На Квебекской конференции в августе 1943 года, участие в которой принимали США, Великобритания и Китай, был представлен черновой вариант декларации о создании ”единой международной организации на основе принципа равного суверенитета всех наций”.

В октябре 1943 года на Московской конференции декларация была одобрена.

На Тегеранской конференции в ноябре 1943 года президент США Франклин Делано Рузвельт предложил создать глобальную организацию с исполнительным комитетом, куда будет включено 10 государств. При этом СССР, Китай, США и Великобритания должны были стали ”четырьмя мировыми полицейскими”.

В 1943-1944 годах появляются такие организации, как Администрация помощи и восстановления, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, ЮНЕСКО, Международный валютный фонд и Всемирный банк, Международная организация гражданской авиации.

В августе-сентябре 1944 года представители СССР, США, Великобритании и Китая собрались в Думбартон-Оксе (Вашингтон), чтобы разработать устав послевоенной международной организации, в основе работы которой будет принцип коллективной безопасности. Тогда было предложено проведение Генеральной Ассамблеи с участием всех членов и создание Совета Безопасности с Большой Четверкой и еще 6 странами, избираемыми Ассамблеей.

На Ялтинской конференции 1945 года стороны согласовали процедуру голосования и право вето постоянных членов СБ ООН.

В апреле-июне 1945 года на конференции в Сан-Франциско представителями 50 стран была завершена работа над уставом ООН.

Датой создания ООН считается 26 июня 1945 года, когда был утвержден устав. День ООН отмечается ежегодно 24 октября - в этот день устав вступил в силу.

© Фото: Динара Хаирова

Как устроена ООН?

Структура ООН представлена основными органами, специализированными агентствами, программами и фондами, исследовательскими и научными институтами, а также всевозможными организациями. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.

Основные органы ООН:

Генеральная Ассамблея . Все 193 страны, входящие в ООН, участвуют в Генеральной Ассамблеи, которая проходит ежегодно в сентябре.

. Все 193 страны, входящие в ООН, участвуют в Генеральной Ассамблеи, которая проходит ежегодно в сентябре. Совет безопасности. Эта структура ООН, согласно уставу организации, поддерживает международный мир и безопасность. СБ ООН представлен 15 членами: 5 постоянными (Россия, Великобритания, США, Китай, Франция) и 10 непостоянными. Совет Безопасности имеет право вводить санкции и даже может согласовать применение силы.

Эта структура ООН, согласно уставу организации, поддерживает международный мир и безопасность. СБ ООН представлен 15 членами: 5 постоянными (Россия, Великобритания, США, Китай, Франция) и 10 непостоянными. Совет Безопасности имеет право вводить санкции и даже может согласовать применение силы. Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС ООН) . Данная структура занимается координацией политического и экономического диалога, а также представляет соответствующие рекомендации. ЭКОСОС контролирует специализированные агентства ООН в экономической, социальной и экологической сферах.

. Данная структура занимается координацией политического и экономического диалога, а также представляет соответствующие рекомендации. ЭКОСОС контролирует специализированные агентства ООН в экономической, социальной и экологической сферах. Совет по опеке ООН был создан в 1945 году и фактически завершил свою работу в 1994 году. Совет по опеке обеспечивал международный надзор за 11 территориями, которые после Второй мировой войны еще не получили независимость.

был создан в 1945 году и фактически завершил свою работу в 1994 году. Совет по опеке обеспечивал международный надзор за 11 территориями, которые после Второй мировой войны еще не получили независимость. Международный суд. Это главный судебный орган ООН, который находится в Гааге. Суд занимается разрешением правовых споров и предоставляет необходимые консультации в соответствии с международным правом.

Это главный судебный орган ООН, который находится в Гааге. Суд занимается разрешением правовых споров и предоставляет необходимые консультации в соответствии с международным правом. Секретариат ООН. Это главный административный орган ООН, руководит которым генеральный секретарь. В настоящее время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Что делает ООН?

На сегодняшний день у ООН четыре основные цели:

Поддержание мира. Развитие дружественных отношений между странами. Оказание помощи государствам для улучшения жизни бедного населения, для борьбы с голодом, болезнями и неграмотностью, поддержка уважения прав и свобод всех без исключения. Удержание роли центральной структуры для достижения указанных целей.

© Фото: Динара Хаирова

Есть ли польза от ООН?

ООН как международной организации, объединяющей 193 страны, удалось достичь значительных результатов в гуманитарной, культурной и социально-экономических сферах. Всевозможные Агентства и организации, действующие под эгидой ООН:

обеспечивают продуктами питания более 90 млн людей в 75 странах;

помогают более 35 млн беженцев по всему миру;

обеспечивают необходимыми вакцинами почти 60% детей по всему миру;

гарантируют соблюдение прав человека с помощью 80 соглашений и деклараций;

занимаются сохранением культурного наследия большинства стран мира;

обеспечивают миротворческие миссии (12 в настоящее время).

Несмотря на значительные успехи, ООН время от времени подвергается критике, в первую очередь, за чрезмерное внимание вопросам, выходящим за рамки проблем безопасности и мира. Кроме того, многие считают ООН недостаточно активной в международной политике, тяготеющей к глобализму и поддерживающей неоднозначные решения. Критики организации также отмечают ее чрезмерный бюрократизм и финансовые расходы.

Тем не менее на сегодняшний день ООН - это единственная в мире организация, объединяющая такое количество стран (193 постоянных члена, плюс два государства-наблюдателя: Ватикан и Палестина), каждая из которых имеет возможность открыто заявить о своих проблемах и попросить помощь в их решении.