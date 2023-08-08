Что такое ООН и чем она занимается?

Что было до ООН?
ООН - это не первая организация, объединившая десятки стран для поддержки стабильного мироустройства. До ООН была Лига Наций, которая появилась в 1919 году после Первой мировой войны (1914-1918) в рамках Версальского договора для продвижения глобального сотрудничества, поддержания мира и стабильности.
Совет Лиги Наций (аналог Совета безопасности ООН) состоял из 4 постоянных членов: Италии, Франции, Японии и Великобритании. Лига наций объединяла 58 стран. Германия и Япония покинули Лигу в 1933 году, а СССР был исключен в 1939 году.
Почему Лига Наций оказалась неэффективной?
Влияние Лиги Наций сошло на нет в середине 1930-х, когда два ее влиятельных члена, Великобритания и Франция, фактически игнорировали деятельность организации, пытаясь так или иначе сохранить баланс в отношениях с нацистской Германией, а один из членов Совета Лиги, Италия, захватила Эфиопию.
Официально Лига Наций была расформирована в апреле 1946 года. Несмотря на то, что организация была создана для недопущения очередного мирового конфликта, Лига Наций не справилась с предотвращением Второй мировой войны и ее заменила ООН.
Как появилась ООН?
Своим появлением Организация Объединенных Наций во многом обязана Второй мировой войне (1939-1945), когда перед лидерами государств, боровшихся со странами ”оси” встала необходимость создания новой организации для поддержания мирового порядка по окончании конфликта.
- На Квебекской конференции в августе 1943 года, участие в которой принимали США, Великобритания и Китай, был представлен черновой вариант декларации о создании ”единой международной организации на основе принципа равного суверенитета всех наций”.
- В октябре 1943 года на Московской конференции декларация была одобрена.
- На Тегеранской конференции в ноябре 1943 года президент США Франклин Делано Рузвельт предложил создать глобальную организацию с исполнительным комитетом, куда будет включено 10 государств. При этом СССР, Китай, США и Великобритания должны были стали ”четырьмя мировыми полицейскими”.
- В 1943-1944 годах появляются такие организации, как Администрация помощи и восстановления, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, ЮНЕСКО, Международный валютный фонд и Всемирный банк, Международная организация гражданской авиации.
- В августе-сентябре 1944 года представители СССР, США, Великобритании и Китая собрались в Думбартон-Оксе (Вашингтон), чтобы разработать устав послевоенной международной организации, в основе работы которой будет принцип коллективной безопасности. Тогда было предложено проведение Генеральной Ассамблеи с участием всех членов и создание Совета Безопасности с Большой Четверкой и еще 6 странами, избираемыми Ассамблеей.
- На Ялтинской конференции 1945 года стороны согласовали процедуру голосования и право вето постоянных членов СБ ООН.
- В апреле-июне 1945 года на конференции в Сан-Франциско представителями 50 стран была завершена работа над уставом ООН.
Датой создания ООН считается 26 июня 1945 года, когда был утвержден устав. День ООН отмечается ежегодно 24 октября - в этот день устав вступил в силу.
Как устроена ООН?
Структура ООН представлена основными органами, специализированными агентствами, программами и фондами, исследовательскими и научными институтами, а также всевозможными организациями. Штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке.
Основные органы ООН:
- Генеральная Ассамблея. Все 193 страны, входящие в ООН, участвуют в Генеральной Ассамблеи, которая проходит ежегодно в сентябре.
- Совет безопасности. Эта структура ООН, согласно уставу организации, поддерживает международный мир и безопасность. СБ ООН представлен 15 членами: 5 постоянными (Россия, Великобритания, США, Китай, Франция) и 10 непостоянными. Совет Безопасности имеет право вводить санкции и даже может согласовать применение силы.
- Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС ООН). Данная структура занимается координацией политического и экономического диалога, а также представляет соответствующие рекомендации. ЭКОСОС контролирует специализированные агентства ООН в экономической, социальной и экологической сферах.
- Совет по опеке ООН был создан в 1945 году и фактически завершил свою работу в 1994 году. Совет по опеке обеспечивал международный надзор за 11 территориями, которые после Второй мировой войны еще не получили независимость.
- Международный суд. Это главный судебный орган ООН, который находится в Гааге. Суд занимается разрешением правовых споров и предоставляет необходимые консультации в соответствии с международным правом.
- Секретариат ООН. Это главный административный орган ООН, руководит которым генеральный секретарь. В настоящее время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Что делает ООН?
На сегодняшний день у ООН четыре основные цели:
- Поддержание мира.
- Развитие дружественных отношений между странами.
- Оказание помощи государствам для улучшения жизни бедного населения, для борьбы с голодом, болезнями и неграмотностью, поддержка уважения прав и свобод всех без исключения.
- Удержание роли центральной структуры для достижения указанных целей.
Есть ли польза от ООН?
ООН как международной организации, объединяющей 193 страны, удалось достичь значительных результатов в гуманитарной, культурной и социально-экономических сферах. Всевозможные Агентства и организации, действующие под эгидой ООН:
- обеспечивают продуктами питания более 90 млн людей в 75 странах;
- помогают более 35 млн беженцев по всему миру;
- обеспечивают необходимыми вакцинами почти 60% детей по всему миру;
- гарантируют соблюдение прав человека с помощью 80 соглашений и деклараций;
- занимаются сохранением культурного наследия большинства стран мира;
- обеспечивают миротворческие миссии (12 в настоящее время).
Несмотря на значительные успехи, ООН время от времени подвергается критике, в первую очередь, за чрезмерное внимание вопросам, выходящим за рамки проблем безопасности и мира. Кроме того, многие считают ООН недостаточно активной в международной политике, тяготеющей к глобализму и поддерживающей неоднозначные решения. Критики организации также отмечают ее чрезмерный бюрократизм и финансовые расходы.
Тем не менее на сегодняшний день ООН - это единственная в мире организация, объединяющая такое количество стран (193 постоянных члена, плюс два государства-наблюдателя: Ватикан и Палестина), каждая из которых имеет возможность открыто заявить о своих проблемах и попросить помощь в их решении.