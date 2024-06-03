Вестник Кавказа

Лавров и Фидан проводят двусторонние переговоры

Лавров и Фидан проводят двусторонние переговоры
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Главы МИД России и Турции встретились в рамках совещания БРИКС, чтобы обсудить ряд вопросов в закрытом формате.

Министры иностранных дел РФ и Турции Сергей Лавров и Хакан Фидан проводят встречу на полях совещания БРИКС в Нижнем Новгороде, в рамках которого состоятся переговоры дипломатических представителей стран-членов организации.

Сообщается, что перед тем, как провести беседу чиновники тепло поприветствовали друг друга. При этом глава МИД Турции сообщил, что прибыл из российской столицы.

В свою очередь Лавров выразил надежу, что Фидан провел полезные переговоры в Москве. Затем встреча продолжилась в закрытом формате без участия журналистов.

Встреча глав МИД стран БРИКС проходить в течение двух дней в Нижнем Новгороде. Это первое подобное событие после расширения организации.

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