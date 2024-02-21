Лавров и глава МИД Саудовской Аравии встретились "на полях" саммита БРИКС

Глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Саудовской Аравии. Переговоры состоялись в рамках саммита БРИКС.

Руководитель внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров встретился с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом на саммите БРИКС. Сообщение о переговорах распространил МИД России.

Встреча состоялась 10 июня во второй половине дня. Министры двух стран в подробностях обсудили глобальную и региональную повестки. Так, стороны подтвердили свои позиции по поиску дипломатических путей разрешения таких кризисов, как палестино-израильский конфликт.

Переговоры состоялись на фоне заявления в январе главы министерства торговли королевства Маджида бин Абдуллы Аль-Касаби о том, что статус Саудовской Аравии в БРИКС пока остается неподтвержденным.

Также в понедельник состоялась встреча глав МИД стран-участниц альянса. В ходе переговоров обсуждались такие темы, как введение собственной валюты и перспективы платежной системы БРИКС.