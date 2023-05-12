РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Теплый пляж под Актау газифицировали

Теплый пляж под Актау газифицировали
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Подключение к газу курортной местности в районе Актау позитивно скажется на потоке туристов. Также газ сделает более эффективной работу местных предприятий, что поднимет экономику.

В Мангистауской области Казахстана газифицировали приморскую Саршу и Теплый пляж.

В местность Сарша и близлежащую курортную зону "Теплый пляж" под Актау протянули подземный газопровод высокого давления.

Газоснабжение этой территории положительно скажется на туротрасли. Газом будут снабжаться местные базы отдыха, новые гостиницы и места развлечений. Кроме того, эффективнее станет работать опреснительный завод - это значит, что в районе Сарша будет решена проблема с дефицитом воды.

Новый газопровод под Мангистау позволит активнее развиваться местному бизнесу, станет стимулом для развития экономики, сообщает телеканал 24.kz.

Лучшие пляжи Казахстана

Лучшие пляжи Казахстана

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
820 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version