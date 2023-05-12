Теплый пляж под Актау газифицировали

Подключение к газу курортной местности в районе Актау позитивно скажется на потоке туристов. Также газ сделает более эффективной работу местных предприятий, что поднимет экономику.
В Мангистауской области Казахстана газифицировали приморскую Саршу и Теплый пляж.
В местность Сарша и близлежащую курортную зону "Теплый пляж" под Актау протянули подземный газопровод высокого давления.
Газоснабжение этой территории положительно скажется на туротрасли. Газом будут снабжаться местные базы отдыха, новые гостиницы и места развлечений. Кроме того, эффективнее станет работать опреснительный завод - это значит, что в районе Сарша будет решена проблема с дефицитом воды.
Новый газопровод под Мангистау позволит активнее развиваться местному бизнесу, станет стимулом для развития экономики, сообщает телеканал 24.kz.