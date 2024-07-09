В Казахстане проходит активная фаза международных учений "Объединение"

Министры обороны Азербайджана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана собрались на западе Казахстана, где на полигоне "Оймаша" в Мангистауской области проходит активная фаза учений "Бiрлестiк-2024" ("Объединение").

В Мангистауской области Казахстана стартовала активная фаза международных военных учений "Бiрлестiк-2024" ("Объединение"), которая собрала глав оборонных ведомств пяти стран-участниц, сообщили в Минобороны страны.

"Министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков ознакомил коллег из Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана с учебно-боевыми возможностями вверенных воинских подразделений и условиями проведения учений"

- Минобороны Казахстана

Военные делегации Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана во главе руководителями оборонных ведомств уже побывали на ракетно-артиллерийском корабле Военно-морских сил Вооруженных сил Казахстана, осмотрели вооружение и технические средства, применяемые в ходе профессиональной подготовки боевых пловцов в учебно-тренировочном комплексе водолазного центра, а также изучили учебные тренажеры для подготовки морских пехотинцев, передает Sputnik Казахстан.

Сейчас они наблюдают за активной фазой международных оперативно-тактических командно-штабных учений на полигоне "Оймаша", где военнослужащие дружественных армий демонстрируют свои навыки в армейской тактической стрельбе.

Также руководители оборонных ведомств посетили пункт управления объединенной группировки войск оперативного командования "Запад", где их ознакомили с замыслом учений и возможностями центра.