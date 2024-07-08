Вестник Кавказа

Армения начала совместные военные учения с США на своей территории

совместные военные учения Армении и США
© Фото: сайт Минобороны Армении
Армянские и американские военные приступили к выполнению задач в ходе совместных учений. Они будут идти на территории республики полторы недели.

В понедельник на территории Армении стартовали совместные с Соединенными Штатами военные учения Eagle Partner 2024. Об этом сказано в заявлении, распространенном 15 июля Минобороны республики.

В церемонии открытия учений, которые продлятся до 25 июля, принял участие руководитель армянского оборонного ведомства.

"Я высоко ценю это сотрудничество, которое направлено на повышение уровня оперативной совместимости между подразделениями, участвующими в международных миротворческих миссиях"

– Сурен Папикян

Глава министерства также поблагодарил командование американской армии и нацгвардию штата Канзас, с которой у армянских ВС действует соглашение о партнерстве.

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