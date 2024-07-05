США объявили о сближении с Арменией со всех сторон

Замгоссекретаря США Узра Зея, отвечающая в Госдепартаменте за права человека и демократию, в преддверии визита в Ереван рассказала о стремлении Вашингтона всесторонне сблизиться с Арменией.
Она пояснила, что американские власти интересуют более близкие и тесные контакты как с правительством Никола Пашиняна, так и с неправительственными организациями, действующими в Армении, а также любыми представителями гражданского общества.
В качестве официальных целей такого сближения она объявила развитие демократии в Армении, обеспечение в республике победы над коррупционерами и реформирование судебного делопроизводства.
О скором визите Узры Зеи в Ереван американская дипмиссия проинформировала еще в среду, при этом точная дата неизвестна: установлен лишь крайний срок – вторник 16 июля. На повестке дня – переговоры с армянским руководством, включая премьер-министра Никола Пашиняна, об интенсификации и углублении контактов США и Армении.
Также в план визита включено посещение Цицернакаберда и встречи с армянскими НПО, работающими в сфере компетенции Узры Зеи.