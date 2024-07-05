США объявили о сближении с Арменией со всех сторон

Геополитический "переезд" Армении на Запад идет полным ходом: в ближайшие дни в Ереван приедет замгоссекретаря США, чтобы согласовать меры по сближению Еревана с Вашингтоном.

Замгоссекретаря США Узра Зея, отвечающая в Госдепартаменте за права человека и демократию, в преддверии визита в Ереван рассказала о стремлении Вашингтона всесторонне сблизиться с Арменией.

Она пояснила, что американские власти интересуют более близкие и тесные контакты как с правительством Никола Пашиняна, так и с неправительственными организациями, действующими в Армении, а также любыми представителями гражданского общества.

В качестве официальных целей такого сближения она объявила развитие демократии в Армении, обеспечение в республике победы над коррупционерами и реформирование судебного делопроизводства.

О скором визите Узры Зеи в Ереван американская дипмиссия проинформировала еще в среду, при этом точная дата неизвестна: установлен лишь крайний срок – вторник 16 июля. На повестке дня – переговоры с армянским руководством, включая премьер-министра Никола Пашиняна, об интенсификации и углублении контактов США и Армении.

Также в план визита включено посещение Цицернакаберда и встречи с армянскими НПО, работающими в сфере компетенции Узры Зеи.