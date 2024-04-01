Вестник Кавказа

Отравление школьников в Казахстане стало причиной уголовного дела

Отравление школьников в Казахстане стало причиной уголовного дела
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Мангистауской области Казахстана случился вопиющий инцидент: на прошлой неделе там отравилось более 450 детей. Возбуждено уголовное дело и организованы проверки.

МВД Казахстана завело уголовное дело из-за массового отравления детей в Мангистауской области, передали в ведомстве.

"Установлены объекты, откуда приобретались продукты питания в школьную столовую. Изъяты договора поставки и образцы, назначены необходимые исследования"

- МВД Казахстана

После того, как сотрудники ведомства выяснят детали произошедшего и восстановят действия виновных, будет принято решение о наказании. Начальство МВД держит расследование под личным контролем.

Напомним, что на прошлой неделе на востоке Казахстана в школьных столовых отравилось более 450 детей, двое из них до сих пор находятся в реанимации.

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