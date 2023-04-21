Новый туристический городок строят на берегу Каспия в Казахстане

Строительство масштабного туристического объекта начато в Мангистауской области, на побережье Каспийского моря. Туристический городок в будущем сможет принимать до 300 тыс гостей каждый год.

Новый курорт появится скоро на берегу Каспийского моря, подробности стали известны во время поездки в Мангистаускую область премьера Олжаса Бектенова.

Одним из ключевых вопросов поездки было развитие Кендерли – так называется курортная зона Мангистауской области. Она представляет собой ключевой для развития туризма в регионе проект.

В пресс-службе правительства Казахстана напомнили, что в Кендерли будет создан новый туристический городок. Его создание будет вестись в рамках поручений президента, которые Касым-Жомарт Токаев дал на посвященном развитию туризма совещании в июне. Новый курорт сможет принять турпоток до 300 тыс человек ежегодно.

"На данный момент уже начато строительство инженерной инфраструктуры этого проекта"

– правительство РК