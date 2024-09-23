Вестник Кавказа

Кубань ждет солнечная погода без дождей

Кубань ждет солнечная погода без дождей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Кубани 27 сентября будет солнечная погода, дождей не ожидается. На черноморском побережье воздух прогреется до + 30 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в Краснодарском крае в последний день рабочей недели будет тепло и солнечно. Также, согласно прогнозам, дождей не ожидается.

В то же время днем может подниматься ветер с порывами до 12-14 м/с.

Столбики термометров будут подниматься до +29 градусов, в горах от +12 до +17 градусов. На черноморском побережье воздух также будет прогреваться до + 30 градусов.

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