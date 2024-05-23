Кубань строит новые фруктохранилища

Обилие урожая фруктов, выращиваемых на Кубани, уже сказывается на нехватке хранилищ для них – власти планируют в ближайшее время нарасть их можность еще на 50 тысяч тонн хранения.

Садоводы Краснодарского края уже ощущают заметную нехватку хранилищ для своей продукции – с внедрением интенсивных и суперинтенсивных садов, чья продукция замещает нехватку импорта и составляет 80% от общего урожая, наметилась нехватка мест его хранения, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

Сложившаяся ситуация вынуждает вводить в строй новые объекты для хранения, поскольку сберегать фрукты по старинке неэффективно – выдержать условия их хранения до реализации можно лишь при соблюдении целого ряда условий: температурного режима, влажности, интенсивности освещения, которые обеспечивают только специализированные хранилища, передает "Интерфакс".

Сейчас такие комплексы на Кубани обладают мощностью в 360 тыс т готовой продукции, однако уже в ближайшие годы к ним добавятся хранилища еще на 50 тыс т единовременного хранения – построены они будут за счет господдержки отрасли.

В 2012 году на развитие садоводства было выделено 180 млн рублей, в 2023-м - почти 1,2 млрд рублей, по итогам года на Кубани собрали 550 тыс т фруктов и ягод, добавили в Минсельхозе региона.