Северная Осетия обеспечит россиян яблоками

Садоводы Северной Осетии планируют нарастить производство продукции к 2028 году до 50 тыс т. этот показатель в 2 раза превышает нынешние.

Сельское хозяйство Северной Осетии переживает этап активного развития яблочного садоводства. По прогнозам к 2028 году объем сбора урожая яблок может достигнуть 50 тыс т, что в два раза больше, чем сегодня.

«Часть прорывных проектов мы реализуем в сфере сельского хозяйства. Так, по проекту „Закладка яблоневого сада интенсивного типа и строительство плодохранилища“ заложена тысяча гектаров сада, введен в эксплуатацию цех по производству пластиковых контейнеров, а также плодохранилище, рассчитанное на хранение 50 тысяч тонн фруктов. Инвестиционная фаза проекта завершена. В четвертом квартале прошлого года началась эксплуатационная фаза»

– глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Недавно посаженные яблоневые сады в регионе обещают стать настоящими плодоносящими "золотыми рудниками". Молодые деревья только набирают силу и к 2028 году достигнут оптимального возраста для плодоношения.

Северная Осетия благоприятно отличается подходящим климатом для выращивания яблок. Умеренные широты, достаточное количество солнечных дней и оптимальные осадки создают идеальные условия для развития яблонь.