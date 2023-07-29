Крупные авиаперевозчики Азербайджана станут одним брендом 

Опубликовано: 21:30, 29 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Авиаперевозчики AZAL и Buta Airways сольются в один бренд. Изменения позволят расширить возможности клиентов для поездок по выгодным тарифам. Пассажирам представят новые услуги и предложения.

Пресс-служба "Азербайджанских авиалиний" объявила об объединении с другим перевозчиком Buta Airways в один бренд AZAL.

В компании заявили, что слияние поможет расширить возможности клиентов для путешествий по выгодным тарифам. Перевозчик готов организовать для потенциальных пассажиров лучшее планирование путевок и повысить сервисный уровень.

Также компания предложит новые тарифы с обновленным меню и увеличением нормы багажа и ручной клади, которые позволят сделать полеты более доступными.

"После слияния все рейсы Buta Airways будут предлагаться под единым брендом AZAL с сохранением текущих доступных цен, однако с повышенным уровнем обслуживания. В течение года будут продолжены различные скидочные акции"

- АZАL