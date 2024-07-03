Самолет AZAL вернулся в Баку из-за сломанного кондиционера

На авиалайнере крупнейшего азербайджанского авиаперевозчика – авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), вылетевшим из Международного аэропорта Гейдар Алиев в пригороде Баку в турецкий Стамбул, в полете отказало оборудование климат-контроля, обеспечивающее комфортную температуру воздуха на его борту.
Капитан воздушного судна, выполнявшего рейс J2-075, оценил обстановку и принял решения вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам, чтобы не подвергать опасности пассажиров, сообщает Trend со ссылкой на ЗАО Azerbaijan Airlines.
"Самолет успешно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 16:04 (15:04 мск). Пассажирам данного рейса был предоставлен резервный авиалайнер"
- пресс-служба AZAL
Руководство авиакомпании принесло свои извинения пассажирам за возникшие неудобства, резервный борт уже готовится к вылету.