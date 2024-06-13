Цены на авиабилеты в России могут ограничить сверху

Депутаты предлагают ограничить возможный рост цен на авиабилеты в России. Для этого может быть установлен потолок на цены.

Верхние границы цен на авиабилеты в России предложил ввести комитет по транспорту Госдумы.

Сегодня недоступность перелетов входит в список основных проблем, с которыми граждане обращаются к правительству, свидетельствуют данные за июнь. Авиабилеты дорожают в разы превышая инфляцию и продолжат рост, в том числе из-за сборов воздушных гаваней и роста цен на авиационное топливо.

В Госдуме считают необходимым совместно с ФАС и Минтрансом изучить вопрос ценообразования в пассажирской авиации и до конца 2024 года установить ограничение на цены билетов ряда категорий.

"Рабочая группа будет запрашивать в правительстве, в Минтрансе, перечень и принципы ценообразования тарифов на отдельных рейсах, и комиссия ФАС будет оценивать, насколько они экономически обоснованы"

– глава комитета Евгений Москвичев

В первую очередь ограничить цены на авиабилеты планируется для льготных категорий граждан, уточнили в комитете, передает «Ъ».