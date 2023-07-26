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Рейсов из России в Грузию может стать еще больше

Рейсов из России в Грузию может стать еще больше
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Авиаперевозчик "Азимут" намерен увеличить число рейсов в Грузию. Компания готова совершать полеты из Минвод и Сочи. Сейчас самолеты перевозчика вылетают только из Москвы.

Рейсов в Грузию от российского авиаперевозчика "Азимут" может стать еще больше, заявил гендиректор компании Павел Екжанов.

По его словам, это произойдет после того, как перевозчику разрешат увеличить количество рейсов. Он сообщил, что Сочи и Минеральные воды могут совершать полеты в Тбилиси, пишет РИА Новости.

При этом Екжанов подчеркнул, что компания готова летать и в другие города Грузии, однако решение остается за авиавластями обеих стран. Он также добавил, что компания уже отправила запросы на маршруты, которые заинтересовали "Азимут.

Стоит отметить, что сейчас самолеты российского авиаперевозчика вылетают в Тбилиси только из Москвы. Частота полетов составляет два раза в день.

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