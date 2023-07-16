Власти Грузии довольны своей политикой в вопросе возобновления авиасообщения с Россией

Премьер-министр Грузии считает, что республика выбрала правильную политику в вопросе возобновления полетов с Россией.
"Мы изначально выбрали правильную политику, определив и выбрав те компании, которые не находятся под санкциями, как и их владельцы, и самолеты, летающие в Грузию. Это главное"
– Ираклий Гарибашвили
Он подчеркнул, что представители Великобритании, США и Евросоюза, которые не так давно приезжали в Грузию, поблагодарили грузинское руководство за то, что страну не используют для обхода санкций.
"Мы очень эффективно осуществляем политику контроля"
– глава правительства
Возобновление авиасообщения
Запрет на полеты между странами действовал с лета 2019 года. В мае этого года он был отменен. Первый за 4 года рейс совершила 19 мая авиакомпания "Азимут". На следующий день в обратном направлении прилетел самолет Georgian Airways.