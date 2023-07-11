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Самолеты связали Тбилиси и Сочи

Самолеты связали Тбилиси и Сочи
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Во вторник, 11 июля, из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет.

Сегодня было восстановлено перерванное четыре года назад авиасообщение между Сочи и грузинской столицей. Перелеты были запущены авиакомпанией Red Wings.

«Рейс только что вылетел»

– пресс-служба авиаузла

Напомним, что накануне из-за разбушевавшейся в Западной Грузии из-за разгула стихии был отложен первый рейс из Москвы в Кутаиси.

Авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено 20 мая, после четырехлетнего перерыва

Москва - Кутаиси: Red Wings открывает полеты

Москва - Кутаиси: Red Wings открывает полеты

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