Самолеты связали Тбилиси и Сочи

Опубликовано: 16:32, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Во вторник, 11 июля, из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет.

Сегодня было восстановлено перерванное четыре года назад авиасообщение между Сочи и грузинской столицей. Перелеты были запущены авиакомпанией Red Wings.

«Рейс только что вылетел»

– пресс-служба авиаузла

Напомним, что накануне из-за разбушевавшейся в Западной Грузии из-за разгула стихии был отложен первый рейс из Москвы в Кутаиси.

Авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено 20 мая, после четырехлетнего перерыва