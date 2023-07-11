Самолеты связали Тбилиси и Сочи

Во вторник, 11 июля, из Сочи в Тбилиси вылетел первый с 2019 года самолет.
Сегодня было восстановлено перерванное четыре года назад авиасообщение между Сочи и грузинской столицей. Перелеты были запущены авиакомпанией Red Wings.
«Рейс только что вылетел»
– пресс-служба авиаузла
Напомним, что накануне из-за разбушевавшейся в Западной Грузии из-за разгула стихии был отложен первый рейс из Москвы в Кутаиси.
Авиасообщение между Россией и Грузией было восстановлено 20 мая, после четырехлетнего перерыва