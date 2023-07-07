Москва - Кутаиси: Red Wings открывает полеты

Опубликовано: 14:47, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямых рейсов из России в Грузию становится больше - Red Wings 10 июля выполнит первый полет в Кутаиси. Билет на ближайшие рейсы можно приобрести за 27 тыс рублей.

Отправиться в Кутаиси из Москвы самолетом Red Wings можно будет уже на следующей недели.

Первый рейс по маршруту запланирован на 10 июля. Вылеты будут выполняться через аэропорт "Домодедово".

Перевозчик готовит по три рейса в неделю между российской столицей и Кутаиси. Время в пути чуть более 3,5 часов. На маршрут поставлены лайнеры Superjet 100.

Билеты на первый прямой рейс в Кутаиси еще можно приобрести, цена стартует от 27 тыс рублей. Билеты на конец августа - начало сентября стоят от 21 тыс рублей, на начало октября - от 19 тыс рублей.

Через Кутаиси россияне могут выгодно летать в Европу и ОАЭ, из этого города летает лоукостер Wizz Air.