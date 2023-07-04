В Европу за 5 тысяч рублей - перелеты через Кутаиси открыты для россиян

Опубликовано: 12:18, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Барселона, Милан, Ларнака, Рим, Будапешт - это лишь часть направлений, открывшихся туристам из России с запуском прямых рейсов в Кутаиси. В Европу из Грузии летает лоукостер, так что билеты можно найти даже дешевле 5 тыс рублей.

Летать в Европу из России стало доступнее - прямые рейсы из Москвы в Кутаиси открыли россиянам доступ к перелетам самолетами европейского лоукостера Wizz Air.

Авиакомпания Red Wings запустила перелеты в грузинский город Кутаиси из Москвы, тем самым открыв российским гражданам новое окно в Европу. Добравшись до Грузии, можно напрямую улететь в 20 европейских городов: Прага, Ларнака, Рим, Барселона, Милан, Будапешт, Брюссель, Салоники, Прага, Афины, Вена и другие.

На Кипр в конце июля билет обойдется примерно в 4 тыс рублей (Кутаиси-Ларнака), в Грецию, Салоники - в 7 тыс рублей, в Милан можно улететь менее чем за 8 тыс рублей.

Все цены приведены на основе результата поиска билетов за 4 июля на 27-30 июля, на другие даты можно найти более дешевые билеты в Европу из Кутаиси.

Билет Red Wings на самолет из Москвы в Кутаиси можно приобрести от 19,2 тыс рублей, полеты выполняются три раза в неделю.

В страны ЕС россиянам нужна шенгенская виза, сегодня реальнее всего получить визу в Грецию, Италию, Венгрию. Кипр бесплатно выдает россиянам национальную визу, это далеко не единственное безвизовое или почти безвизовое направление в 2023 году, куда можно отправиться из России