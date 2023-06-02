Кутаиси с Европой связали пять прямых авиарейсов

Опубликовано: 11:07, 2 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Открываются прямые авиарейсы из Кутаиси в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань.

Кутаиси будет связан с пятью городами Европы пятью авиарейсами благодаря венгерской низкобюджетной авиакомпании Wizz Air. Первый вылет будет осуществлен 2 июня.

В компании отметили, что из Кутаиси можно напрямую будет попасть в Брюссель, Мадрид, Франкфурт, Гамбург и Познань. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.

Также будет увеличено и количество авиаполетов: полеты в направлении Парижа, Милана, Праги и Меммингена увеличиваются на один раз.

Кроме того, Wizz Air из аэропорта Кутаиси будет осуществлять полеты в 27 направлениях Европы и Ближнего Востока.