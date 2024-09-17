Вестник Кавказа

AZAL приостановил полеты в Израиль

AZAL приостановил полеты в Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские авиалинии отменили полеты в Тель-Авив. Причина – напряженность и отсутствие безопасности в ближневосточном регионе.

Главный азербайджанский авиаперевозчик AZAL временно отменил авиасообщение с Тель-Авивом из-за напряженной ситуации в регионе, рассказали в ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

Те, кто уже приобрел билеты в Израиль, могут сдать их и получить возврат денег в полном размере. Также можно обменять билет на другой рейс.

Информация о том, когда авиакомпания возобновит полеты между Азербайджаном и Израилем, пока нет. В будущем все будет зависеть от развития ситуации.

В сообщении также подчеркнули, что AZAL руководствуется исключительно соображениями безопасности, которая находится в приоритете у компании.

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