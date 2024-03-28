Кремль: удары Израиля по консульству Ирана - нарушение международного права

В Кремле назвали удар Израиля по иранскому консульству в Сирии актом агрессии и нарушением международного права. При этом там призвали не спешить с выводами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в ходе которого погибли несколько человек, включая членов КСИР.

Он отметил, что нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии. Однако пресс-секретарь российского лидера призвал не спешить с выводами.

Удар Израиля по Дамаску

Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по западу Дамаска, где располагаются посольство и консульство ИРИ. В результате атаки погибли двое генералов КСИР, а также пятеро помощников.

Иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не оставит без ответа удары Израиля.