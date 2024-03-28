Вестник Кавказа

Кремль: удары Израиля по консульству Ирана - нарушение международного права

Кремль: удары Израиля по консульству Ирана - нарушение международного права
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле назвали удар Израиля по иранскому консульству в Сирии актом агрессии и нарушением международного права. При этом там призвали не спешить с выводами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, в ходе которого погибли несколько человек, включая членов КСИР.

Он отметил, что нанесение подобных ударов является нарушением всех основ международного права и актом агрессии. Однако пресс-секретарь российского лидера призвал не спешить с выводами.

Удар Израиля по Дамаску

Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по западу Дамаска, где располагаются посольство и консульство ИРИ. В результате атаки погибли двое генералов КСИР, а также пятеро помощников.

Иранский президент Эбрахим Раиси заявил, что Тегеран не оставит без ответа удары Израиля.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1965 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Как Иран ответит на атаку Израиля в Дамаске?

Как Иран ответит на атаку Израиля в Дамаске?

Президент Ирана обещал ответить на удар Израиля и смерть генерала КСИР

Президент Ирана обещал ответить на удар Израиля и смерть генерала КСИР

Генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди убит ударом Израиля по Дамаску

Генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди убит ударом Израиля по Дамаску

В Иране призвали Израиль не ограничивать помощь Газе

В Иране призвали Израиль не ограничивать помощь Газе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы