Генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди убит ударом Израиля по Дамаску

Израильские ВВС нанесли ракетный удар по западной части Дамаска, погибли несколько человек, есть материальный ущерб, сообщают иранские СМИ.
Атака была совершена на район Меззе, туда, где находятся иранские посольство и консульство. Жертвами стали минимум семь человек.
Достоверность информации подтвердил посол ИРИ в САР.
Уточняется, что одна ракета попала в здание, где проходили встречи представителей Ирана с членами ливанских и палестинских организаций.
В момент налета в зоне поражения был посол Ирана. Он не получил никаких ранений.
Однако в числе жертв оказались генерал КСИР Мохаммед Реза Захеди, который командовал корпусом в Ливане и Сирии, а также служивший его заместителем Мухаммад Хаджи Рахими.
Кроме того, полностью разрушено здание, где располагалось иранское консульство.
Видео: IRNA