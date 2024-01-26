Израиль атаковал штаб-квартиру КСИР в Сирии

Штаб-квартира стражей исламской революции в Дамаске подверглась атаке войск Израиля. Также израильские хакеры атаковали сайты проиранских ополченцев.

В Сирии сообщили о том, что утром в пятницу израильские войска атаковали стражей исламской революции (КСИР) в Дамаске. Сообщение об этом распространил связанный с оппозицией Сирийский исследовательский институт Nouras.

Кроме того, отмечается, что в сирийской столице были слышны взрывы в районе А-Сайеда Зайнаб.

Также есть данные о том, что израильские хакеры атаковали сайты проиранских ополченцев.