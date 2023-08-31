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Кремль: Россия готова к возобновлению зерновой сделки

Кремль: Россия готова к возобновлению зерновой сделки
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Воскрешение зерновой сделки состоится сразу после того, как будут выполнены условия России. Пока конкретных шагов в этом направлении сделано не было.

Российские власти готовы к продлению черноморской зерновой инициативы. Однако это продление может состояться только после выполнения странами-участницами соглашения выполнения требований Москвы.

"Нет, еще раз повторяю, каких-то конкретных итогов этого обсуждения пока нет. Но предстоят в Москве и сегодня, и в самое ближайшее время на высшем уровне обсуждения этой темы, конечно. Трудно сказать, насколько результативным это будет, но еще раз повторяю, будучи ответственным поставщиком зерновых, Россия принимает участие в таких обсуждениях"

– Дмитрий Песков

Далее он напомнил о словах главы российского государства, касающихся того, что сделка возобновится после выполнения условий российской стороны.

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