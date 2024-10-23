Вестник Кавказа

Путин совершит визит в Казахстан

Путин совершит визит в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Президент России Владимир Путин осуществит визит в Казахстан, информация по его датам станет известна позднее, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Визит российского лидера Владимира Путина в Казахстан готовится Кремлем, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее стало известно, что глава российского государства может приехать в Казахстан 27 ноября. О государственном визите, назначенном на эту дату, говорится в частности в протоколе межправкомиссии по сотрудничеству между Москвой и Астаной, выдержки из которого опубликовало КазТАг, пишет ТАСС.

"Визит действительно активно готовится. О датах своевременно проинформируем"

– Песков

Напомним, о том, что глава российского государства принял приглашение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева совершить осенний визит в РК, стало известно в начале июля. Тогда Путин находился с визитом в Казахстане. На встрече с Токаевым последний пригласил российского лидера в Казахстан с еще одним, теперь уже государственным визитом. По словам президента Казахстана, Путин мог бы приехать в РК в ноябре, так чтобы принять участие в заседании высшего совета ОДКБ. Кроме того, Токаев подчеркнул, что такой визит необходим для поддержки достигнутого темпа сотрудничества.

В ответ Путин выразил благодарность и заявил, что принимает предложение.

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