Москва нашла альтернативу зерновой сделке

Опубликовано: 18:15, 30 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Предложение Путина по поставке российского зерна в Турцию для нуждающихся стран является альтернативой черноморской инициативе, считают в МИД РФ. Главы МИД России и Турции займутся проработкой этого проекта.

В Москве альтернативным зерновым проектом видят идею российского лидера по поставке зерна для нуждающихся стран в Турцию. Эта инициатива может заменить стамбульскую сделку.

"Главы МИД России и Турции [Сергей Лавров и Хакан Фидан] намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны"

– министерство иностранных дел России

В ведомстве отметили, что данная инициатива видится "как оптимальная рабочая альтернатива" стамбульскому коридору.

Глава российского МИД также обсудит с коллегой вопрос, касающийся судов, идущих в украинские порты после окончания черноморской инициативы.

"Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля этого года, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева"

– МИД РФ

Лавров и Фидан встретятся в Москве 31 августа, через несколько дней после этого состоится встреча глав двух государств.