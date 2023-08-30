РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Москва нашла альтернативу зерновой сделке

Москва нашла альтернативу зерновой сделке
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Предложение Путина по поставке российского зерна в Турцию для нуждающихся стран является альтернативой черноморской инициативе, считают в МИД РФ. Главы МИД России и Турции займутся проработкой этого проекта.

В Москве альтернативным зерновым проектом видят идею российского лидера по поставке зерна для нуждающихся стран в Турцию. Эта инициатива может заменить стамбульскую сделку.

"Главы МИД России и Турции [Сергей Лавров и Хакан Фидан] намерены поработать над параметрами претворения в жизнь инициативы президента Российской Федерации Владимира Путина об организации поставок в Турцию 1 млн тонн российского зерна по льготной цене при финансовом обеспечении Катара для последующей переработки на турецких предприятиях и отправки в наиболее нуждающиеся страны"

– министерство иностранных дел России

В ведомстве отметили, что данная инициатива видится "как оптимальная рабочая альтернатива" стамбульскому коридору.

Глава российского МИД также обсудит с коллегой вопрос, касающийся судов, идущих в украинские порты после окончания черноморской инициативы.

"Вновь доведем до турецкой стороны российскую позицию, отраженную в заявлении Минобороны России от 19 июля этого года, в соответствии с которой после завершения сделки все идущие на Украину суда считаются потенциальными перевозчиками военных грузов, вовлеченными в конфликт на стороне Киева"

– МИД РФ

Лавров и Фидан встретятся в Москве 31 августа, через несколько дней после этого состоится встреча глав двух государств.

Главы МИД России и Турции проведут встречу в последний день лета

Главы МИД России и Турции проведут встречу в последний день лета

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
1510 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version