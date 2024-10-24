Кремль заявил о нежелании вмешиваться во внутренние дела Грузии

Дмитрий Песков передал, что РФ не касается внутренняя политика Грузии. Единственное, Москву беспокоят ультиматумы Запада в отношении официального Тбилиси.

Россия не имеет намерений вмешиваться во внутренние дела Грузии, подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Конечно, мы никоим образом и не имеем права, и не имеем желания и намерения вмешиваться во внутренние дела Грузии. Но мы обеспокоены тем, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях вчера высказывали ультиматумы нынешнему руководству Грузии. А все остальное – это забота правоохранительных органов Грузии»

- Дмитрий Песков

Ранее политик высказался по поводу обвинений в адрес РФ по поводу вмешательства в выборы в Грузии. Он решительно отверг все нападки и назвал итог голосования «выбором грузинского народа».

Парламентские выборы в Грузии выиграла правящая партия "Грузинская мечта". Она получила 53,92% и 89 из 150 мандатов в парламенте. Итогами крайне недовольна оппозиция и президент страны Саломе Зурабишвили, так как считают, что голосование было сфальсифицировано. Реальных доказательств этого еще не поступало.