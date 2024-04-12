Кремль еще раз призвал Иран и Израиль к сдержанности

В Кремле заявили, что изучают информацию об атаке Израилем Ирана. Там также призвали стороны к сдержанности и отказу от действий, которые могут привести к эскалации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают информацию об атаке Израиля на Иран и поэтому не делают преждевременных заявлений.

«Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей»

- Дмитрий Песков

При этом представитель Кремля призвал стороны к сдержанности и отказу от действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

Ответ Израиля Ирану

Напомним, Израиль атаковал военный объект в иранской провинции Исхафан, данный факт подтвердили в Тегеране.

СМИ сообщают, что ПВО сбили три БПЛА, их обнаружили в 02:30 мск.

В Тель-Авиве отказались брать на себя ответственность за удар по стратегическим соображениям, во избежание эскалации.