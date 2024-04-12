Кремль еще раз призвал Иран и Израиль к сдержанности

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле изучают информацию об атаке Израиля на Иран и поэтому не делают преждевременных заявлений.
«Пока, собственно, не было никаких официальных заявлений со стороны Израиля, поэтому мы эту информацию изучаем. Пока считаем преждевременным давать какие-то комментарии, не понимая деталей»
- Дмитрий Песков
При этом представитель Кремля призвал стороны к сдержанности и отказу от действий, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.
Ответ Израиля Ирану
Напомним, Израиль атаковал военный объект в иранской провинции Исхафан, данный факт подтвердили в Тегеране.
СМИ сообщают, что ПВО сбили три БПЛА, их обнаружили в 02:30 мск.
В Тель-Авиве отказались брать на себя ответственность за удар по стратегическим соображениям, во избежание эскалации.