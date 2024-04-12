Израиль ударил по Ирану

Израиль совершил ракетную атаку по военному объекту, который расположен на территории провинции Исфахан. Иранская сторона заявила о том, что в небе старны би сбиты три беспилотника.

В пятницу утром стало известно о том, что власти еврейского государства нанесли ракетный удар по военному объекта, расположенному на территории иранского Исфахана. Здесь фиксировалась работа систем ПВО.

Сообщалось о том, что на иранской территории было зафиксировано несколько взрывов. Американская сторона заверила, что Израиль не намерен атаковать ядерные объекты в ИРИ.

В этой связи несколько авиарейсов были вынуждены отклониться от намеченного курса иранском воздушном пространстве. Кроме того, в аэропорту иранской столицы приостановлен вылет и прием рейсов из других стран.

Отметим, что согласно иранским источникам, ПВО сбила три БПЛА на подлете к Исфахану.