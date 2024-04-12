США и Великобритания ввели санкции против Ирана за атаку на Израиль

Беспрецедентная атака на еврейское государство была совершена иранскими военными в конце прошлой недели. За это США и Британия ввели против Исламской Республики санкции.

Соединенные Штаты и Великобритания вводят новые санкции в отношении Ирана за массированную атаку на Израиль, совершенную в конце прошлой недели. Об этом сказано в заявлении американского президента, размещенном на сайте Белого дома.

"Вместе с нашими союзниками и партнерами мы защитили Израиль. Мы помогли им отразить эту атаку. И сегодня мы (...) вводим новые санкции и меры по экспортному контролю"

– Джо Байден

В американские черные списки попали 16 физлиц и 11 юрлиц, а в британские – 7 физлиц и 6 юрлиц.

По словам Джо Байдена, меры затрагивают физлиц и юрлиц, которые связаны с КСИР и Минобороны Ирана, и тех, кто помогал осуществлять это нападение.

США также решили усилить меры экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Исламской Республики к микроэлектронике.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил по Израилю более 300 беспилотников и ракет. В Израиле отметили, что им удалось сбить до 99% снарядов.