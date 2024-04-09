Израиль определился с ответом на атаку Ирана

В Израиле разрабатывают детали предстоящего удара по Ирану, который станет ответом на недавнюю атаку. В то же время руководство еврейского государства думает над тем, как не допустить перерастания конфликта в еще одну войну.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) приняла решение, каким образом отреагирует на массированную атаку, совершенную Ираном в конце прошлой недели. Об этом сообщают источники.

При этом в ЦАХАЛ пока не определились с датой ответа, пишет газета Jerusalem Post.

В материале сказано, что атаку могут отложить на более длительный срок. Израильское руководство серьезно настроено в вопросе ответного удара и в настоящее время думает о том, как смягчить атаку, чтобы этот конфликт не перерос в региональную войну.

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран выпустил по территории Израиля около 170 беспилотных летательных аппаратов, а также более 150 баллистических и крылатых ракет. В Израиле отметили, что стране был причинен незначительный ущерб, так как до ее территории долетело всего несколько ракет.