Израиль ответит на удар Ирана мудро – Нетаньяху

Премьер-министр Израиля рассказал, как именно будет дан ответ на атаку Ирана. Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости заставить Тегеран испытать стресс, так же, как это сделала иранская сторона в отношении Израиля.

Ответ Израиля на атаку Ирана будет совершен так, чтобы исключить из него все эмоции, заявил представителям правящей партии "Ликуд" ее лидер и премьер страны.

"Мы ответим Ирану, но нужно поступить мудро, а не действовать на эмоциях"

– Биньямин Нетаньяху

По словам политика, Иран должен испытать такой же стресс, в какой он ввел Израиль, передает радио Kan.

Кроме того, по его данным, Нетаньяху уведомил соратников, что Израиль надо будет обязательно согласовать ответ на иранский удар с Америкой.

Как сообщает источник, такого требование Вашингтона. США хотят обезопасить свои войска, которые могут оказаться в сложном положении, если ответ Израиля будет нанесен без их ведома. Именно это, в частности, произошло 1 апреля, когда Израиль ударил по иранскому диппредставительству в Дамаске.